В Словакии в ДТП с микроавтобусом из Украины погибла женщина

Двое граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В Словакии в результате ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны погибла 62-летняя женщина.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу МИД .

"В результате ДТП погиб 1 гражданка Украины, 2 граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу г. Нитра. Сейчас продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", - говорится в сообщении МИД .

По информации посольства Украины в Словакии, авария с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией произошла сегодня на трассе R1 вблизи с. Тековское Немце Нитрянского края.

Полиция Словакии заявила, что водитель-украинец за рулем Mercedes Sprinter уснул за рулем, поэтому врезался в автоцистерну Iveco, которая ехала впереди. Оба водителя прошли тест на содержание алкоголя в крови, показавший отрицательный результат.