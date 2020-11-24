В Словакии в ДТП с микроавтобусом из Украины погибла женщина

Двое граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В Словакии в ДТП с микроавтобусом из Украины погибла женщина
Фото: поліція Нітранського краю Словаччини

В Словакии в результате ДТП с участием микроавтобуса из Украины и автоцистерны погибла 62-летняя женщина.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В результате ДТП погиб 1 гражданка Украины, 2 граждан Украины получили травмы и были госпитализированы в больницу г. Нитра. Сейчас продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии. Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии", - говорится в сообщении МИД.

По информации посольства Украины в Словакии, авария с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией произошла сегодня на трассе R1 вблизи с. Тековское Немце Нитрянского края.

Полиция Словакии заявила, что водитель-украинец за рулем Mercedes Sprinter уснул за рулем, поэтому врезался в автоцистерну Iveco, которая ехала впереди. Оба водителя прошли тест на содержание алкоголя в крови, показавший отрицательный результат.

Напомним, в июле в масштабном ДТП в Польше пострадали 23 украинца. Граждане Украины ехали в автобусе, который врезался на трассе в грузовик. По предварительной информации полиции, в одном из грузовиков повредилось колесо и она съехала на правую полосу и влетела в автобус впереди. В свою очередь автобус врезался в следующий грузовик, перевозивший опасные материалы.

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