На проспекте Лобановского в Киеве автомобиль протаранил остановку и загорелся (видео)

В Киеве на проспекте Лобановского автомобиль Chevrolet Aveo вылетел на тротуар, протаранил остановку общественного транспорта и загорелся. К счастью, в момент ДТП на остановке никого не было.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Вартові еспресо” в соцсети Facebook.

Как сообщается, автомобиль Chevrolet Aveo двигался по проспекту Лобановского от Демеевской площади в направлении Севастопольской площади. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в бордюрный камень, после чего вылетел на тротуар и протаранил остановку. От удара автомобиль развернулся на 180 градусов и загорелся. Проезжающие мимо автомобилисты собственными силами потушили возгорание.

Отмечается, что в момент ДТП на тротуаре и на остановке, к счастью, не было людей. В результате аварии пострадал только водитель, который был госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, правоохранители просят свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 28 октября в Киеве , около метро “Выдубичи”, обратиться в полицию Киева .. Тогда автобус вылетел с дороги на тротуар, после чего один человек погиб, и еще двое были травмированы.

Фото: скриншот видео.