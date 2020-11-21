В очередной аварии аккумулятор Tesla Model 3 удивил радиусом поражения: разлетевшиеся ячейки повредили соседние дома

Владелец электромобиля Tesla Model 3 попал в серьёзную аварию, в результате которой блок аккумуляторных батарей разбился на части, а сами ячейки разлетелись по округе. Об этом сообщило издание Engadget со ссылкой на данные полицейского управления города Корваллис, штат Орегон, где и произошёл инцидент.

Согласно имеющимся данным, водитель Tesla Model 3 ехал со скоростью более 160 км/ч и в какой-то момент не справился с управлением. В результате он сбил столб линии электропередач, пару небольших деревьев и распределительную телефонную коробку. От этих ударов была нарушена герметичность аккумуляторного блока электромобиля, из-за чего ячейки начали разлетаться по окрестностям. Известно о двух случаях, когда топливные ячейки попали в окна находящихся поблизости домов, причём в одном из них топливный элемент упал на кровать, вызвав небольшое возгорание.

Нетрудно догадаться, что в результате аварии электромобиль был полностью уничтожен. Более того, одна из шин Model 3 оторвалась при ударе и врезалась в стоящий неподалёку дом на уровне второго этажа, повредив трубы водоснабжения. Сам же водитель выбрался из авто самостоятельно и даже попытался скрыться с места аварии. По данным полиции, он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения.

Полиция города обратилась к жителям с просьбой обратить внимание на возможное появление на их участках аккумуляторных ячеек, поскольку собрать их все не удалось. Жители Корвалисса предупреждены о том, что ячейки могут оставаться горячими и вызывать ожоги в течение 24 часов. Кроме того, они могут выделять токсичные испарения и ядовитые вещества.



