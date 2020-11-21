Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупки служебных автомобилей премиум-класса

Тендер на автомобили отменен.

Глава "Укравтодора" инициировал проверку закупки служебных автомобилей премиум-класса
Фото: #toyota#.ua

"Укравтодор" не поддерживает закупку служебных автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков инициировал дополнительные проверки аналогичных закупок.

Тендеры Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i и Службы автомобильных дорог в Сумской области на легковой автомобиль кроссовер Volkswagen Touareg - отменены.

"Необоснованные расходы государственных средств недопустимы. Я настаиваю на том, чтобы для служебных целей избирались недорогие авто базовой комплектации. В дальнейшем будем контролировать этот вопрос и с помощью формальных механизмов - в регионы уже направлено соответствующее отдельное поручение. Спасибо общественности и журналистам за внимательность", - заявил Александр Кубраков.

Напомним, вчера стало известно, что служба автодорог Днепропетровской области по результатам тендера в ноябре заказала Toyota Highlander Premium у ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,67 млн грн. Единственным конкурентом победителя на торгах была хмельницкая компания ООО «Грант Мотор», предложение которой была всего на 2 952 гривны дороже. Кроме того, 12 ноября областная служба "Укравтодора" Днепропетровщины объявила тендер на приобретение Toyota Land Cruiser Prado.

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