Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399

Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399

В прошлом месяце стало известно о том, что подразделение компании Harley-Davidson, занимающееся разработкой электрических велосипедов, превратилось в отдельный бренд под названием Serial 1 Cycle. Теперь же производитель раскрыл больше подробностей о первых четырёх моделях, которые поступят в продажу в Германии и США весной следующего года.

Речь идёт о городских байках с педалями, в конструкции которых предусмотрен среднеприводный мотор и аккумуляторная батарея. Покупатели смогут выбирать между моделями Mosh/Cty, Rush/Cty, Rush/Cty Step-Thru и Rush/Cty Speed, стоимость которых изменяется от $3399 до $4999.

Разработчики оснастили байки двигателями мощностью 250 Вт, который позволяет разгоняться до 32 км/ч (за исключением Rush/Cty Speed, который способен двигаться быстрее). Мотор Brose обеспечивает четыре уровня мощности, а автоматическая коробка передач Enviolo Automatiq позволит ехать более плавно.

Каждая модель будет поставляться со встроенным освещением спереди и сзади, литий-ионной батареей внутри рамы, а также не требующим обслуживания карбоновым ременным приводом Gates. Это не первый случай, когда вместо цепного привода используется ременной, но моделей, в которых реализована эта технология всё ещё мало.

Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от 99

Наиболее доступный Mosh/Cty имеет в конструкции аккумулятор на 529 Вт·ч, который обеспечивает запас хода 56–168 км. Поскольку в конструкции имеются педали, пройденное без подзарядки расстояние может сильно изменять в зависимости от того, используются они при езде или нет. В конструкции предусмотрены двухпоршневые дисковые тормоза с суппортами на переднее и заднее колесо. Модель является базовой, поэтому в ней не предусмотрена возможность переключения передач. Этот байк является самым лёгким в серии, его вес приблизительно равен 22 кг. Стать обладателем Mosh/Cty можно будет заплатив $3399.

Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от 99

Rush/Cty может похвастаться аккумуляторной батареей на 706 Вт·ч, которая позволяет преодолевать без подзарядки 56–185 км. В конструкции задействована трансмиссия Enviolo Automatiq, используемая для автоматического переключения скоростей в зависимости от темпа движения, частоты вращения педалей и местности. Разработчики оценили Rush/Cty, который весит 26,7 кг, в $4449.

Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от 99

Rush/Cty Step-Thru имеет в конструкции батарею на 529 Вт·ч, которой достаточно для преодоления 48–144 км. Особенность этого байка не только в пониженном энергопотреблении, но и в наличии встроенного бардачка объёмом 620 см?. Велосипед весит 27 кг, а для его покупки придётся потратить $4,399.

Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от 99

Наиболее продвинутым вариантом является Rush/Cty Speed. Эта модель способна разгоняться до 45 км/ч, а встроенная батарея на 706 Вт·ч обеспечивает запас хода в 40–185 км. Байк весит 26,7 кг, а чтобы стать его обладателем придётся заплатить $4999.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видеоУкраинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео
На продаже выставлен самый экстремальный в мире Hummer H2На продаже выставлен самый экстремальный в мире Hummer H2
Патрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимниеПатрульная полиция напомнила о важности замены летних шин на зимние
Nissan выпустил автомобили для котовNissan выпустил автомобили для котов
В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему мируВ следующем году Tesla только в Китае выпустит больше электромобилей, чем за весь 2020 год по всему миру
Land Rover выпустит бюджетный кроссоверLand Rover выпустит бюджетный кроссовер
Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»
Boeing собрался выпустить новый самолетBoeing собрался выпустить новый самолет
На Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человекаНа Львовщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека
Электрический S-класс и не только: Mercedes-Benz выпустит шесть моделей электромобилей в ближайшие два годаЭлектрический S-класс и не только: Mercedes-Benz выпустит шесть моделей электромобилей в ближайшие два года
ДТП под Ровно: пьяный водитель въехал в толпу и сбил четырех пешеходовДТП под Ровно: пьяный водитель въехал в толпу и сбил четырех пешеходов
Tesla предложит две разные модели доступных электромобилейTesla предложит две разные модели доступных электромобилей
Британские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётовБританские учёные разработают интеллектуальное зарядное устройство для электрических самолётов
За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)За ночь в Киеве сгорели четыре автомобиля (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости