Оказался недооцененным: малолитражный "японец" уходит из Европы
Малолитражный автомобиль Nissan Micra покинет европейский рынок, поскольку продажи продолжают падать. Однако производитель готовит электрический преемник.
Об этом сообщили в UkrAutoprom.
Сейчас небольшой хэтчбек доступен только в одной модификации, но продажи его падают, а в Nissan убеждены, что разработка модели убыточна. Инженеры компании уже разрабатывают электрического преемника Micra, который будет расположен под Leaf в линейке бренда и будет меньше по габаритам.
До окончательного закрытия продаж Micra доступна только в версии Acenta Sprint, которая сохранила 15-дюймовые или 16-дюймовые колеса, автоматическую коробку передач, светодиодные дневные ходовые огни и галогенные фары. Также хэтчбек оснащен следующими системами:
- ассистентом при касании на уклоне,
- предупреждением о столкновении с активацией задних фонарей,
- автоматическим освещением и датчиком дождя,
- несколькими подушками безопасности,
- кондиционером,
- лобовым стеклом,
- центральным замком с дистанционным управлением,
- круиз-контролем,
- ограничителем.
Что касается двигателя Micra, то он 1,0-литровый IG-T мощностью 92 л. и 160 Нм. Этот трехцилиндровый двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой или вариатором. Привод у автомобиля на передние колеса разгон с 0 до 100 км/ч занимает 11,98 секунды, а максимальная скорость – 178 км/ч. При этом расход топлива составляет 5,3 л/100 км.