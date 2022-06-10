Оказался недооцененным: малолитражный "японец" уходит из Европы

Малолитражный автомобиль Nissan Micra покинет европейский рынок, поскольку продажи продолжают падать. Однако производитель готовит электрический преемник.

Об этом сообщили в UkrAutoprom.

Сейчас небольшой хэтчбек доступен только в одной модификации, но продажи его падают, а в Nissan убеждены, что разработка модели убыточна. Инженеры компании уже разрабатывают электрического преемника Micra, который будет расположен под Leaf в линейке бренда и будет меньше по габаритам.

До окончательного закрытия продаж Micra доступна только в версии Acenta Sprint, которая сохранила 15-дюймовые или 16-дюймовые колеса, автоматическую коробку передач, светодиодные дневные ходовые огни и галогенные фары. Также хэтчбек оснащен следующими системами:

  • ассистентом при касании на уклоне,
  • предупреждением о столкновении с активацией задних фонарей,
  • автоматическим освещением и датчиком дождя,
  • несколькими подушками безопасности,
  • кондиционером,
  • лобовым стеклом,
  • центральным замком с дистанционным управлением,
  • круиз-контролем,
  • ограничителем.
NISSAN MICRA 2018
Фото: horizon-carental

Что касается двигателя Micra, то он 1,0-литровый IG-T мощностью 92 л. и 160 Нм. Этот трехцилиндровый двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой или вариатором. Привод у автомобиля на передние колеса разгон с 0 до 100 км/ч занимает 11,98 секунды, а максимальная скорость – 178 км/ч. При этом расход топлива составляет 5,3 л/100 км.


Лиза Бровко, Апостроф





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