Какие автомобильные бренды не хотят уходить из РФ

Большинство крупных автопроизводителей, поддерживая западные санкции против РоSSии из-за полномасштабного вторжения ее войск в Украину, ушли с роSSийского рынка. Однако, не все. Сегодня мы расскажем, какие автомобильные бренды не хотят покидать рынок РФ.

Какие автомобильные бренды не хотят уходить из РФ

Прежде всего отметим, что в РоSSии сейчас автомобили продолжают выпускать только четыре завода - УАЗ, Хавейл Мотор Рус, Мазда Соллерс и Автотор. Остальные заводы закрыты, в том числе АвтоВАЗ.

Новые автомобили в РоSSию ввозят сейчас только из Китая. Ведущие мировые автопроизводители приостановили поставки.

Компании Hyundai и Kia продолжают выпускать свои автомобили в РФ, но не в таком количестве, как до введения санкций. Их выпускают на заводе Автотор в Калининграде.

Какие автомобильные бренды не хотят уходить из РФ

Завод Мазда Соллерс во Владивостоке выпускает кроссоверы CX-30, CX-5, CX-9 и седан Mazda6. В каком количестве – не известно.

Китайская компания Haval в Тульской области выпускает кроссоверы F7, F7x, Jolion, и внедорожник H9. В 2022 году на конвейер встанет новый внедорожник Dargo.

По-прежнему на роSSийском рынке присутствуют и другие китайские автомобильные бренды, в том числе Geely и Chery. Вот только они признаются, что есть проблемы с поставками автомобилей.

Какие автомобильные бренды не хотят уходить из РФ

Ранее стало известно, что в РоSSии перестали выпускать автомобили с автоматической коробкой передач.


Максимов Віталій, Тудей

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