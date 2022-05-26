За систематическое нарушение ПДД хотят ужесточить наказание

В Украине хотят значительно усилить наказание за нарушение ПДД. В парламенте уже зарегистрировано несколько соответствующих законопроектов.

В частности, проект закона № 7026-1 предлагает строго бороться с теми водителями, которые систематически нарушают ПДД. Если водитель нарушил ПДД от 3 до 5 раз за определенный промежуток времени (1 год), то его предлагают штрафовать на сумму, которая в 2 раза больше стандартной.

Если водитель нарушил ПДД от 5 до 10 раз, то сумма штрафа увеличивается в 5 раз. Если же нарушений ПДД от 10, то тогда у водителей хотят забирать водительские удостоверения сроком на 2 года.

Авторы этого проекта закона исходят из того, что в Украине многие водители систематически нарушают ПДД, а существующие штрафы на них не действуют. Ожидается, что увеличение штрафов поможет в борьбе с водителями-"рецидивистами".

Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Когда его рассмотрят народные депутаты – пока не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что с 24 июля 2022 года в Украине кардинально изменится процесс подготовки водителей.