В Киеве с начала года украли 316 антипарковочных столбиков

И еще 995 столбиков было повреждено.

Фото: КГГА

С начала года в Киеве было украдено 316 антипарковочных столбиков, из которых восстановлено 297.

Также были повреждены 995 столбиков, восстановили 993 из них. Об этом свидетельствует ответ из Киевавтодора на запрос LB.ua .

Лидер по похищенным и поврежденным парковочным ограничителям - Шевченковский район: здесь украли 153 ограничителя и еще 762 повредили, при этом в Деснянском - ни одного не украли и не повредили.

Фото: Lb.ua

Разграничительные и антипарковочные столбики устанавливают для предотвращения хаотичной парковки. Только с января по конец июля в столице установили около 6 тысяч таких столбиков.

Преимущественно их устанавливают в центральной части города.