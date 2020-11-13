В Киеве с начала года украли 316 антипарковочных столбиков

И еще 995 столбиков было повреждено.

Фото: КГГА

С начала года в Киеве было украдено 316 антипарковочных столбиков, из которых восстановлено 297.

Также были повреждены 995 столбиков, восстановили 993 из них. Об этом свидетельствует ответ из Киевавтодора на запрос LB.ua.

Лидер по похищенным и поврежденным парковочным ограничителям - Шевченковский район: здесь украли 153 ограничителя и еще 762 повредили, при этом в Деснянском - ни одного не украли и не повредили.

Фото: Lb.ua

Разграничительные и антипарковочные столбики устанавливают для предотвращения хаотичной парковки. Только с января по конец июля в столице установили около 6 тысяч таких столбиков.

Преимущественно их устанавливают в центральной части города.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткараEmbraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара
Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видеоУкраинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео
В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторуюВ Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую
В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человекаВ Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека
Минфин выступил против удешевление растаможки автоМинфин выступил против удешевление растаможки авто
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, есть жертвыВ Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, есть жертвы
В Киеве начали превентивную обработку мостов противогололедными материаламиВ Киеве начали превентивную обработку мостов противогололедными материалами
Запуску в Киеве системы отслеживания ездящих по полосе общественного транспорта водителей мешает КГГА - МВДЗапуску в Киеве системы отслеживания ездящих по полосе общественного транспорта водителей мешает КГГА - МВД
В Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилейВ Киеве 18-летний парень за ночь порезал шины 50 автомобилей
В Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк под управлением несовершеннолетнего водителя (фото)В Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк под управлением несовершеннолетнего водителя (фото)
В 2015-2020 годах “Киевпастранс” обновил свой автопарк на 10,4%В 2015-2020 годах “Киевпастранс” обновил свой автопарк на 10,4%
В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)В четверг, 12 ноября, в Киеве ограничат движение по улице Гарматной (схема)
Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуареСмертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре
Виновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмыВиновнику резонансного смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве дали шесть лет тюрьмы
В Киеве за неделю произошло 741 ДТПВ Киеве за неделю произошло 741 ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости