Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара

Те, у кого есть деньги на личный самолёт, могут позволить себе и спортивный автомобиль. Но даже толстосумам приятно получить машину впридачу к бизнес-джету.

Покупатели реактивного бизнес-джета Embraer Phenom 300E могут выбрать особое исполнение самолёта, получив в подарок к нему эксклюзивный спорткар Porsche 911 Turbo S последнего поколения. Набор из авиалайнера и автомобиля получил название Duet.

Embraer и Porsche получили одинаковую двухцветную окраску глянцевого цвета Platinum Silver Metallic и матового Jet Gray Metallic с декоративными полосами цвета Brilliant Chrome и Speed Blue, которую наносят вручную. 911 Turbo также имеет особые колёса цвета Platinum Silver Metallic с нанесёнными лазером линиями цвета Speed Blue, а боковые воздухозаборники и планки боковых окон окрашены в цвет Brilliant Chrome . На нижней плоскости антикрыла и боковинах ключа зажигания автомобиля размещён регистрационный номер самолёта.

Салон спорткара отделан двухцветной кожей, обивка прошита синей нитью, а декоративные панели в интерьере выполнены из глянцевого углепластика. Кожаные петли для складывания спинок передних сидений сделаны красными, подобно деблокировочным петлям сидений самолёта, а на порогах появились накладки с надписью «No step» («Не наступать») с красной подсветкой, которые отсылают к аналогичным элементам на крыльях самолёта.

Секундомер пакета Sport Chrono дополнен линией искусственного горизонта, вместе с автомобилем клиенту полагаются чехол для крытых стоянок с биркой «Remove before flight» («Снять перед полетом»), пилотский чемодан и две дорожные сумки от Porsche Design и эксклюзивный хронометр 1919 UTC Globetimer Embraer.

На часах, футляре ключа зажигания, в салоне и на кузове автомобиля и фюзеляже самолёта также появилась особая эмблема, созданная по мотивам аэродинамики. Элемент состоит из стилизованного изображения крыла Phenom 300E и антикрыла из пакета SportDesign топового Porsche 911.

На кузове и фюзеляже логотип дополнен десятком прямоугольников, которые символизируют количество выпущенных самолётов, а каждый из клиентов может выбрать положение одного синего прямоугольника, который обозначает его личный экземпляр спорткара и самолёта.

Стоимость комплекта Duet не называется. Приобрести самолёт и спорткар в особом исполнении порознь нельзя — автомобиль является «дополнением» к бизнес-джету.



