На семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/ч

Ограничение скорости движения на столичных улицах будет действовать до 1 апреля.

На семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/ч
Фото: Телеграм-канал Київської міськради

На 7 улицах Киева с 1 ноября возвращается ограничение скорости до 50 км/ч.

Об этом сообщили в Киевском горсовете.

Речь идет об участках, где была разрешена скорость движения до 80 км / ч.

Отметим, ограничение действует до 1 апреля на:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака),

ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),

Надднепрянском шоссе,

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),

ул. Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Напомним, полиция внедряет новые способы для выявлення нарушителей на дорогах - "фантомные патрули".

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.

Таким образом, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений.

Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.

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