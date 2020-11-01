На семи улицах Киева скорость ограничена до 50 км/ч
Ограничение скорости движения на столичных улицах будет действовать до 1 апреля.
На 7 улицах Киева с 1 ноября возвращается ограничение скорости до 50 км/ч.
Об этом сообщили в Киевском горсовете.
Речь идет об участках, где была разрешена скорость движения до 80 км / ч.
Отметим, ограничение действует до 1 апреля на:
просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака),
ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков),
Надднепрянском шоссе,
Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),
Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),
ул. Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),
просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Напомним, полиция внедряет новые способы для выявлення нарушителей на дорогах - "фантомные патрули".
Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.
Таким образом, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений.
Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.