ДТП на пешеходном переходе в Виннице: водитель снес на скорости двух детей

Во вторник, 13 октября, в Виннице произошло ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадали дети. Автомобиль марки Mitsubishi Colt на полной скорости проехал через пешеходный переход на красный свет, не остановившись, и сбил двух несовершеннолетних, которые в это время перебегали дорогу.

ДТП на пешеходном переходе в Виннице: водитель снес на скорости двух детей

Авария произошла на перекрестке улиц Пирогова и Дачной около 18:00. За рулем машины находился 52-летний местный житель, который не остановился на переходе и сбил с ног двух детей. В результате удара авто один ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован, а второй сразу убежал с места происшествия, видимо, в состоянии шока. На кадрах видео с камер наблюдения видно, что он также пострадал от удара Mitsubishi.

Видео столкновения размещено на странице сообщества "Ситуационный центр г. Винница" на Facebook.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что дети перебегали переход и отметили, что опасно переходить дорогу, пока водитель не остановился. Если бы дети постояли и подождали, пока машины перед ними остановятся, аварии удалось бы избежать. В любом случае в этой ситуации виноват водитель.

"Это ужас...Не можно переходить дорогу даже по переходу, это же очень опасно! Даже если водитель не прав, от этого легче никому уже уже не станет ... Остановитесь в начале перехода, убедитесь, что вас видят и останавливаются! ","Водитель нарушил. И родители учите детей, что прежде чем бежать, нужно убедиться, что авто остановилось. Но за рулем авто человек, который может задумался, может что-то случилось у него (эта жизнь все мы люди) не трудно несколько секунд потратить на то, чтобы убедиться в безопасности своей", - отметили пользователи.

Полиция открыла криминальное производство по части 1 ст. 286 Криминального кодекса Украины. Водителю, который сбил детей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области под колесами машины своего брата погибла 14-летняя школьница.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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