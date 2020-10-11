Кровавое ДТП в Киеве: байкер на бешеной скорости врезался в автомобиль

В Киеве на Богатырской произошло кровавое ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем. Подробности жуткой аварии сообщают в паблике dtp.kiev на Facebook.

Как стало известно, 27-летний мотоциклист мчался на своем байке по улице с огромной скоростью. Пишут, что скорость была около 130 километров в час. Причем парень был не сам, позади него еще сидела пассажирка. В это время водительница автомобиля "Хюндай" разворачивала свою машину, поставив ее как раз боком к траектории движения мотоциклиста.

Мотоцикл на огромной скорости врезался в дверцу автомобиля. Очевидцы говорят, что сам байкер взвился в воздух и отлетел от места столкновения метров на тридцать. Парень погиб мгновенно.

"Очень много крови, потоки по 3 метра. Подруга пилота, девушка, в критическом состоянии госпитализирована в бсмп. Прогноз так себе", - пишет источник.

При этом при столкновении снесло дверцу машины, за которой находился ребенок в детском кресле. От удара кресло сместилось на 25 сантиметров. Наверное, это спасло ребенку жизнь. Если бы кресло не сместилось, он бы тоже погиб в этой катастрофе.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, выясняет, кто нарушил правила: водительница "Хюндай" или мотоциклист.

Однако, как отмечают в dtp.kiev, в любом случае байкер превысил скорость. Если бы он не мчался с такой скоростью, то вероятней всего, остался бы жив.

Напомним, в Черкасской области 30-летний водитель сбил автомобилем свою младшую сестру-школьницу и по инерции тянул девушку под колесами еще с полсотни метров. Пострадавшая погибла на месте.