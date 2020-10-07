Toyota решила создать грузовик на водороде для Америки

Toyota решила создать грузовик на водороде для Америки

Ранее Toyota объявила о планах создать грузовик на водородных топливных элементов для Японии. Теперь компания представила концепт мощного грузовика на водороде для североамериканского рынка.

Спустя три года после появления гибрида Prius в 1997 году Toyota начала испытания автомобиля на водородных топливных элементах. Японский производитель уже давно делает ставки на водород и электроэнергию, даже несмотря на то, что эти технологии пока недостаточно развиты для применения на массовом рынке.

Ранее Toyota вместе с дочерней компанией Hino, производящей грузовой транспорт, объявила о том, что построит 25-тонный электрический грузовик на водородном топливе для японского рынка. Теперь компания рассказала о планах построить аналогичный транспорт, но для Северной Америки.

Toyota планирует совместить технологию топливных элементов с недавно разработанным шасси серии Hino XL, которое представляет собой обычный грузовик с кабиной, который приводится в действие 8,9-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем A09C, способным выдавать до 360 лошадиных сил и 1559 Н?м крутящего момента.

Пока никаких данных о том, когда будет представлен первый демонстрационный образец нового авто, нет. Но судя по тому, что грузовик для японского рынка появится в первой половине 2021 года, водородную новинку для Америки не стоит ждать раньше конца этого же года.

Toyota


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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