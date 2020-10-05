Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке

Японский автопроизводитель Toyota стал одной из первых компаний, которая наладила производство серийных транспортных средств с водородными двигателями, анонсировала силовую установку на топливных элементах для лодок.

Новая силовая установка получила название REXH2 и прошла испытания на 12-метровой лодке Hynova 40. Судно на топливных элементах может использоваться в качестве как обычной лодки для дневных походов, так и в качестве тендерной лодки для яхты для доставки пассажиров на берег и на основной корабль.

Toyota

В качестве основы компанией Energy Observer Developments, которая стала автором проекта, была выбрана электрическая лодка, энергию для которой вырабатывают солнечные батареи и ветряки, а в качестве дополнительного источника электричества задействовали модуль топливных элементов от седана Toyota Mirai.

Суммарная мощность водородной силовой установки составляет около 82 л.с. Агрегат можно использовать как в качестве самостоятельного двигателя, так и в роли генератора, вырабатывающего электричество для основного электромотора. 12-местное судно, созданное Toyota и Energy Observer Developments, позиционируется как первая в мире массовая лодка на топливных элементах.

Напомним, премьера водородного седана Toyota Mirai второго поколения состоялась в январе 2020 года. Ожидается, что продажи модели на европейском рынке начнутся до конца текущего года. Мощность силовой установки автомобиля не названа, но обещано, что запаса водорода у седана хватит как минимум на 650 км пробега без дозаправки.



