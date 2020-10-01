В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%

В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 6%

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 7,6 тыс. единиц. По сравнению с сентябрем 2019 года спрос на легковые авто вырос на 6%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин увеличились почти на 9%.

Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota (годом ранее был Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1353 реализованных автомобилей. В результате, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28 процентов.

На втором месте Renault – 994 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 14 процентов.

Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 694 новых машин немецкой народной марки. При этом Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи прошлого года.

Четвертое место снова у Кіа — 465 авто (-25% к сентябрю 2019р.).

Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров — Nissan, в активе этой марки 446 регистраций новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Hyundai – 410 шт. (-14%); Skoda – 404 шт. (минус 1 авто); Ford – 242 шт. (+54%); Suzuki – 237 шт. (-6%); Mazda – 233 шт. (+30%). Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 542 регистрации.

Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В семействе Renault Megane появится кроссоверВ семействе Renault Megane появится кроссовер
Пилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГАПилот АН-26, упавшего под Харьковом, сообщал об отказе двигателя, - глава Харьковской ОГА
Блок рекламы


Похожие новости
Владельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривенВладельцы элитных автомобилей перечислили в местные бюджеты Киевщины более 9 млн гривен
Украинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 разУкраинский автопром. Выпуск легковых автомобилей упал в 5,5 раз
В сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилейВ сентябре на штрафплощадки Киева эвакуировали более 2 тыс. автомобилей
Киев до конца года получит 200 новых современных автобусовКиев до конца года получит 200 новых современных автобусов
ТОП-10 самых крутых автомобилей 90-хТОП-10 самых крутых автомобилей 90-х
В августе украинцы купили меньше новых автомобилейВ августе украинцы купили меньше новых автомобилей
В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)В Голосеевском районе столицы водитель с признаками наркотического опьянения разбил пять автомобилей (фото)
За полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилейЗа полгода в Украину ввезли на 36% меньше импортных автомобилей
МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. РасписаниеМАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу. Расписание
В Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадокВ Киеве тестируют новый электронный сервис возврата автомобилей со штрафплощадок
Последние новости
Подгружаем последние новости