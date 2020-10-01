Самый большой в мире водородный самолет поднялся в воздух

23 сентября 2020 года модифицированный шестиместный самолет Piper M-класс, который, по словам ZeroAvia, теперь является крупнейшим воздушным судном на водородных аккумуляторах в мире, взлетел с научно-исследовательского центра компании в Крэнфилде, Англия. Он успешно совершил полный полетный цикл — рулежка, разбег и взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение, посадка и парковка — используя в качестве источника энергии водородные топливные элементы.

В июне этого года ZeroAvia впервые подняла в воздух свой коммерческий самолет с электрическим приводом. Теперь специалисты компании оснастили воздушное судно топливными элементами на водороде, которые позволяют держать самолет в воздухе без дозаправки дольше, чем в случае обычных аккумуляторов. Оба транспортных средства являются частью проекта HyFlyer по производству масштабируемой водородно-электрической гибридной двигательной установки, которую можно установить на обычных самолетах. Также в рамках этого проекта разработчики тестируют инфраструктуру, которая позволит заправлять воздушные суда водородом.

Проект HyFlyer финансируется британским правительством. По словам представителей ZeroAvia, технологию можно будет масштабировать в самые короткие сроки. Так, компания планирует ввести 10?20-местные самолеты в эксплуатацию через три года, а 50?100-местные версии — к 2030 году. Также основатели ZeroAvia готовят запуск 200-местного судна с дальностью полета более 5556 км к 2040 году.

По словам представителей компании, следующим и завершающим этапом развития проекта является полет с нулевым уровнем выбросов длиной в 400 км с аэродрома на Оркнейских островах к северу от Шотландии. Водородный самолет должен будет пролететь расстояние, эквивалентное пути от Лос-Анджелеса до Сан — Франциско или Лондона до Эдинбурга.



