Honda показала свой самый дешевый кроссовер

В Китае компания Honda представила свой новый компактный кроссовер Honda ZR-V. Это будет самый доступный паркетник в модельной линейке этого японского автогиганта.

Honda показала свой самый дешевый кроссовер

Концепт Honda ZR-V публике показали в 2021 году на одном из азиатских автосалонов. Как видите, на разработку серийной версии понадобилось около одного года.

Нужно отметить, что ZR-V построен на платформе Honda Civic. Его длина составляет 4568 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1621 мм, а колесная база – 2655 мм.

Honda показала свой самый дешевый кроссовер

Выглядит этот кроссовер на наш взгляд вполне красиво. Его салон во многом напоминает нам салон Civic. У них, например, похожи приборные панели с отдельно стоящим 9-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы.

Под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л бензиновый двигатель VTEC Turbo. Его мощность составляет 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через вариатор.

Honda показала свой самый дешевый кроссовер

Когда Honda начнет продавать Honda ZR-V – пока не известно. Судя по всему, его продажи начнутся в ближайшие месяцы. Это будет самый недорогой кроссовер в модельной линейке Honda.

Honda показала свой самый дешевый кроссовер

Напомним, ранее мы назвали 5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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