В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен

За последнее время сотрудники полиции в Киеве разоблачили несколько преступных группировок, которые специализировались на угонах дорогих автомобилей. Но правоохранителей ждет впереди серьезная работа, так как автогонщиков не стало меньше. Они даже угнали Bentley Continental GT.

В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Когда владелец роскошного Bentley вернулся на то место, где он его оставил, то был неприятно поражен. Машины на месте не оказалось.

Обычно злоумышленники обещают вернуть угнанный автомобиль за 30-40% от его стоимости. Некоторые автомобилисты соглашаются на такие условия.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал автомобилистов, у которых угнали машины, не соглашаться на условия злоумышленников и не выкупать их. Это поощряет преступников. В результате количество угонов увеличивается.

Геращенко порекомендовал страховать автомобили на их полную стоимость. Так не нужно будет соглашаться на условия злоумышленников.

Между тем, в Украине новый Bentley Continental GT 2019 модельного года стоит около 9,3 млн. гривен. Он оснащается 4,0 л бензиновым двигателем мощностью 550 л.с, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.


: Максимов Віталій, Тудей

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