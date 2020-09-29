В Украине скоро появится новый недорогой кроссовер

В Китае на проходящем сейчас Пекинском автосалоне официально представили кроссовер Haval H2 нового, второго, поколения, который будет продаваться как модель 2021 года. Эта новинка, судя по всему, появится и в Украине.

В Украине скоро появится новый недорогой кроссовер

Компания Great Wall Motor построила новый Haval H2 на базе концепта Haval Concept H, чья премьера состоялась в начале нынешнего года на автосалоне в Индии.

Haval H2 первого поколения появился в 2014 году, так что выпуск его второго поколения уже назрел. С точки зрения дизайна новый H2 многое возьмет от концепта Haval Concept H, а его размеры останутся примерно такими же, как и у модели первого поколения (он немного больше, чем Hyundai Creta).

В Украине скоро появится новый недорогой кроссовер

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

В Украине скоро появится новый недорогой кроссовер

Продажи Haval H2 нового поколения начнутся, видимо, в первой половине 2021 года. Так как в Украине бренд Haval, присутствует, то новый H2 предложат и украинским автолюбителям.


: Максимов Віталій, Тудей

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