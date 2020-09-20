В Мариуполе автомобиль въехал на остановку, две женщины пострадали

Водитель легковушки не справился с управлением.

Фото: Патрульная полиция

В Мариуполе легковушка въехала на остановку общественного транспорта, вследствие чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в патрульной полиции Донецкой области.

ДТП произошло на улице Гоголя утром 20 сентября.

"Водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Телесные повреждения получили две женщины, которые в это время стояли на остановке. Инспекторы вместе с медиками оказали пострадавшим помощь.“

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