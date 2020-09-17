Пешеход погиб под колесами грузовика на Киевщине

В Богуславе Киевской области сегодня произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. 44-летний местный житель шел вдоль дороги, когда на него наехал автомобиль “ГАЗ”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Житель Белоцерковского района управляя автомобилем “ГАЗ” совершил наезд на пешехода, который двигался вдоль дороги в попутном направлении. От полученных травм 44-летний мужчина погиб на месте”, – сказано в сообщении.

Кроме того, люди пострадали еще в трех ДТП на Киевщине – в Вышгороде и Обухове, а также в Бородянском районе на автодороге Киев-Ковель.

По всем фактам ДТП, где пострадали люди, следователи открыли уголовные производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщала KV , следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара. В результате происшествия пассажир транспортного средства и пешеход от полученных травм погибли на месте, а водитель скончался в карете скорой помощи. Следователи столичной полиции уже открыли по этому факту уголовное производство.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области