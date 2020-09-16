Suzuki будет выпускать Toyota Corolla: отличается только бампером

Компания Suzuki через несколько месяцев начнет продавать в Европе новый универсал Suzuki Swace. Его сделали на базе популярной в Украине Toyota Corolla.

Suzuki и Toyota объявили о сотрудничестве в 2019 году. Японские автогиганты таким образом стремятся экономить при разработке и выпуске новых моделей.

Suzuki Swace – первый результат сотрудничества Suzuki и Toyota. Новый универсал удивительно похож на Toyota Corolla. Вот только логотипы у них разные. Кроме того, у Swace немного изменен передний бампер, а противотуманные фары установили по бокам.

Что же касается салона Swace, то он идентичен салону Corolla. Если между ними и есть какие-то различия, то мы их не заметили.

Новый универсал Suzuki – гибридный автомобиль. Он оснащается бензиновым двигателем и электромотором. Нужно отметить, что это первый полноприводный гибрид в линейке Suzuki. До 100 км/ч он разгоняется за 11,1 секунды при максимальной скорости 180 км/ч.

Продажи Suzuki Swace начнутся в ближайшие 3-4 месяца. Он будет стоить примерно столько же, сколько и Toyota Corolla. Нужно отметить, что компания Suzuki уже 20 лет не выпускает универсалы. Поэтому Swace уделяют особое внимание.