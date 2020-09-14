На Закарпатье автомобиль врезался в остановку, двое погибших

Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием остановки.

В Иршавском районе Закарпатской области автомобиль ВАЗ 2106 врезался в автобусную остановку. От полученных в результате аварии травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

Фото: zk.npu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что ДТП произошло утром 14 сентября.

"Сегодня, 14 сентября, в 6:19 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Луково, что на Иршавщине. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа местного отделения полиции и инспекторы-криминалисты", - говорится в сообщении.

Фото: zk.npu.gov.ua

Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу движения, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных травм водитель и пассажир погибли.