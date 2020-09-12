Названо найкращі повнопривідні універсали з пробігом

Експерти склали рейтинг кращих універсалів з системою повного приводу на вторинному ринку.

Перше місце зазначеного рейтингу дісталося Volkswagen Passat B6. Даний транспортний засіб відрізняється надійністю і багатим оснащенням. Моторна лінійка автомобіля складається з двох двигунів, об’єм яких дорівнює 2 і 3,2 літра, а рівень потужності становить 150 і 250 кінських сил відповідно.

Друге місце займає Subaru Legacy четвертого покоління. Дана машина має досить привабливий дизайн. Базовим агрегатом автомобіля є 2-літровий мотор, рівень потужності якого становить 136 кінських сил.

На третьому рядку розташовується Audi A4 в кузові В7. Цей автомобіль може похвалитися просторим салоном. Базову модифікацію транспортного засобу надає руху 1,8-літровий двигун потужністю 163 кінських сили.