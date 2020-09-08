Суд признал двух водителей виновными в смертельном ДТП на столичном мосту Патона

Двое водителей были признаны решением суда виновными в произошедшем 3 года назад в Киеве ДТП, в котором погиб человек. Они получили по 6 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева .

ДТП, в котором погиб человек, произошло 16 июня 2017 года около трех часов ночи на мосту Патона в столице.

Водитель грузового автомобиля Scania, находясь под действием наркотических веществ (каннабиноидов и амфетамина), двигался по проезжей части моста им. Патона в направлении проспекта Соборности. Нарушая правила дорожного движения, он начал разворачиваться через двойную сплошную полосу разметки. В этот момент в него врезался Porsche Cayenne, который двигался позади в попутном направлении со скоростью 150 км/ч. В результате мощного удара пассажир, сидевший на переднем сиденье Porsche Cayenne, от полученных травм погиб на месте.

“Установлено, что водитель Porsche Cayenne управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, поскольку в то время был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии алкогольного опьянения”, – сообщает прокуратура.

Кроме того, водитель значительно превысил скорость – в то время движение на данном участке разрешалось со скоростью 60 км/ч.

Напомним, в декабре 2017 года на проспекте Воссоединения около моста Патона произошло смертельное ДТП. Один водитель в результате столкновения погиб, второй был госпитализирован. А в сентябре прошлого года любитель хвастаться в соцсети роликами со скоростной ездой по городу спровоцировал серьезное ДТП на мосту Патона в Киеве . Audi нарушителя на большой скорости влетела в едущий навстречу автомобиль Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека, а двигатель одной из машин вылетел на проезжую часть. Двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева