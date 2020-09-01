Названа цена самого дорогого китайского суперкара

Названа цена самого дорогого китайского суперкара

Гибридный суперкар Hongqi S9, который появится в продаже в 2022 году, станет самым дорогим китайским автомобилем. Его цена составит 1,45 миллиона долларов.

Разработкой Hongqi S9 занимаются инженеры и дизайнеры китайского концерна FAW Group. Они уверены, что их суперкар сможет конкурировать даже с автомобилям Ferrari и Bugatti.

Прототип S9 китайцы показали в 2019 году на автосалоне во Франкфурте. Выглядит он действительно впечатляюще. Его силовая установка будет состоять из 4,0 л бензинового двигателя V 8 и электромотора. Её общая мощность – 1400 л.с.

Разгон до 100 км/ч займет всего 1,9 секунды. Максимальная скорость будет равняться 400 км/ч.

Названа цена самого дорогого китайского суперкара

Таким образом, Hongqi S9 такой же мощный, как и Bugatti Chiron, но при этом он будет в два раза дешевле.

Серийное производство S9 начнется в 2022 году. Китайцы сделают только 70 экземпляров этой модели.


Максимов Віталій, Тудей

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