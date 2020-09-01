В ночь на 2 сентября на Троещине будут ограничивать движение на одной из улиц (схема)

В ночь на 2 сентября на Троещине будут ограничивать движение на одной из улиц (схема)

С 20:00 сегодня, 1 сентября, будет частично ограничено движение на ул. Цветаевой в Деснянском районе Киева. Запланировано, что ограничение движения продлится до 6:00 завтрашнего дня 2 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На ул. Марины Цветаевой продолжается средний ремонт. Обновляем покрытие между ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 2 сентября запланировано обустройство нового асфальтового покрытия.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, КК “Киевавтодор” заказала разработку проекта капремонта участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади. Тендер выиграло ООО “Синк плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания”, принадлежащее экс-замглавы Укравтодора Игорю Завийскому. Причем, компания согласилась выполнить работы за аномально низкую цену – в 4 раза дешевле, чем “Киевавтодор” готов был заплатить.

Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко. С марта 2015 года КК “Киевавтодор” возглавлял Александр Густелев, которого Виталий Кличко в феврале 2020 года назначил заместителем председателя КГГА.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)Столичная полиция задержала БРДМ на Арсенальной площади (видео)
В Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажировВ Киеве владелец автобусов придумал новый маршрут и начал возить пассажиров
На видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шинаНа видео показали, что произойдет с машиной, если на скорости 200 км/ч лопнет шина
На Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТПНа Киевщине машина, полная подростков, попала в ДТП
На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсантокНа территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Блок рекламы


Похожие новости
Таксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — МининфраструктурыТаксисты Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент — Мининфраструктуры
Завтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в КиевеЗавтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в Киеве
КГГА опубликовала карту улиц, которые перекроют ко Дню Независимости
У Кличко к 1 сентября установят почти полтысячи велопарковок возле школУ Кличко к 1 сентября установят почти полтысячи велопарковок возле школ
В субботу 22 августа будет ограничено движение транспорта по столичному мосту Патона
До 23 августа в Киеве будет временно закрыто и изменено движение ряда троллейбусных маршрутов (схемы)До 23 августа в Киеве будет временно закрыто и изменено движение ряда троллейбусных маршрутов (схемы)
Сегодня ночью в Киеве будет изменена схема движения десяти троллейбусных маршрутовСегодня ночью в Киеве будет изменена схема движения десяти троллейбусных маршрутов
Ночью в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы"Ночью в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы"
2 сентября начнется бессрочная акция за доступную растаможку «евроблях»2 сентября начнется бессрочная акция за доступную растаможку «евроблях»
На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости