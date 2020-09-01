В ночь на 2 сентября на Троещине будут ограничивать движение на одной из улиц (схема)

С 20:00 сегодня, 1 сентября, будет частично ограничено движение на ул. Цветаевой в Деснянском районе Киева. Запланировано, что ограничение движения продлится до 6:00 завтрашнего дня 2 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КК “Киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На ул. Марины Цветаевой продолжается средний ремонт. Обновляем покрытие между ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 2 сентября запланировано обустройство нового асфальтового покрытия.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Напомним, КК “Киевавтодор” заказала разработку проекта капремонта участка дороги Т-10-27 Киевское полукольцо от улицы Ватутина до Одесской площади. Тендер выиграло ООО “Синк плюс международная инжиниринговая и консалтинговая компания”, принадлежащее экс-замглавы Укравтодора Игорю Завийскому. Причем, компания согласилась выполнить работы за аномально низкую цену – в 4 раза дешевле, чем “Киевавтодор” готов был заплатить.

Отметим, обязанности генерального директора КК “Киевавтодор” с 19 мая 2020 года исполняет замгендиректора по развитию производства Александр Федоренко . С марта 2015 года КК “Киевавтодор” возглавлял Александр Густелев, которого Виталий Кличко в феврале 2020 года назначил заместителем председателя КГГА.

КК “Киевавтодор” подчиняется Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов. Курирует работу департамента в КГГА Александр Густелев.

* КК “Київавтодор” (код ЄДРПОУ: 03359026)