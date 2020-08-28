2020-08-28
В Украине восстанавливают разрушенный мост через Днепр
Разрушенный грузовым автомобилем мост в городе Камянское Днепропетровской области начали восстанавливать.
Об этом сообщается на сайте главы города.
В частности, говорится о том, что на мостовом переходе через Днепр в районе съезда на Набережную улицу ведутся ремонтные работы.
Усилиями рабочих осуществляется ремонт разрушенного участка моста, его укрепление с помощью гранитного бута, шлака и глины.
Работы должны быть закончены уже через несколько дней.
Ранее здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль зацепил столб и вырвал его вместе с частью конструкции.