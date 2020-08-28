В Украине восстанавливают разрушенный мост через Днепр

Разрушенный грузовым автомобилем мост в городе Камянское Днепропетровской области начали восстанавливать.

Об этом сообщается на сайте главы города.

В частности, говорится о том, что на мостовом переходе через Днепр в районе съезда на Набережную улицу ведутся ремонтные работы.

В Украине восстанавливают разрушенный мост через Днепр 1

Усилиями рабочих осуществляется ремонт разрушенного участка моста, его укрепление с помощью гранитного бута, шлака и глины.

Работы должны быть закончены уже через несколько дней.

Ранее здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль зацепил столб и вырвал его вместе с частью конструкции.

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