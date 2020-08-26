На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток

На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток

Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель, совершивший наезд, задержан.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы полиции Киева

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто “Тойота Приус” совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции.

Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя 1974 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Как сообщала KV, в Киеве 22 августа водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, совершая маневр смертельно травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя мусоровоза на 60 суток без возможности внесения залога.

Фото: полиция Киева


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”У Києві водій “оригінально” сховався від камер автовідеофіксаціі і “прославився”
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
В Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиляВ Чабанах пожилая женщина погибла в результате наезда автомобиля
В Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине увеличат штраф за непристегнутый ремень безопасности
В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)В столице спустили на воду отремонтированное судно для Госгидрографии (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подорожает проезд в маршруткахВ Киеве подорожает проезд в маршрутках
Первый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяцПервый перехватывающий паркинг в Киеве стоит 700 грн в месяц
Завтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в КиевеЗавтра, 25 августа, из-за съемок фильма перекроют движение по улице Ярославской в Киеве
На Черкасщине на территории АТП сгорело 12 автобусовНа Черкасщине на территории АТП сгорело 12 автобусов
В Киеве мусоровоз наехал на мать с сыном. Женщина погибла, ребенок - в больницеВ Киеве мусоровоз наехал на мать с сыном. Женщина погибла, ребенок - в больнице
В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)В Киеве полностью открыли проезд по Борщаговскому путепроводу (видео)
В Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатораВ Киеве мужчина угнал автомобиль Porsche с помощью эвакуатора
ДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьмиДТП в Одессе: мотоциклист на переходе сбил женщину с двумя детьми
В Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионовВ Киеве засветился элитный автомобиль за несколько миллионов
До 23 августа в Киеве будет временно закрыто и изменено движение ряда троллейбусных маршрутов (схемы)До 23 августа в Киеве будет временно закрыто и изменено движение ряда троллейбусных маршрутов (схемы)
Последние новости
Подгружаем последние новости