На территории воинской части в Киеве пьяный водитель сбил трех курсанток
Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель, совершивший наезд, задержан.
Об этом
В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто “Тойота Приус” совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции.
Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.
Водителя 1974 года рождения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
Как сообщала
Фото: полиция Киева