Мопед збив 2-річну дівчинку на проїжджій частині: "Освітлення вже вимкнули"

Мопед збив 2-річну дівчинку на проїжджій частині: "Освітлення вже вимкнули"

У Покрові вночі мопед збив 2-річну дівчинку, яка перебігала дорогу.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на лікаря Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентину Марченко.

Дівчинку збив мопед на проїжджій частині. Вона сама перебігала дорогу, коли на вулиці все освітлення вже вимкнули. Дитина знаходилася на вулиці з батьками, вони були неподалік, але не тримали її за руку.

Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. "Швидка" надала першу допомогу та доставила дитину у лікарню.

швидкі


Алексей Ионов, politeka.net





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