Українець побудував дитячу версію Cybertruck за 500 гривень
Електрокар Ілона Маска Tesla Cybertruck не дає спокою не лише конкурентам, але й ентузіастам.
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Для основи вони взяли дитячий автомобіль Polaris Ranger RZR 900. За словами Федора Жовтяка, будівництво транспорту зайняло майже 2 місяці часу, втім робота проводилась виключно ввечері. В першу чергу, вони зняли колеса й приводи з рами. Підлогу робили з ДСП, а решту — з бруса. Кузов з металізованого композиту приєднали до бруса.
Примітно, що спочатку ніхто не планував робити копію електрокару Маска, втім ідея виникла під час будівництва бази.
Як зазначив Федор, композит був найдорожчим матеріалом в автомобілі, втім витрачати грошей на нього не довелося (чоловік очолює компанію TrucksFormers)
Зокрема, аби автомобіль якнайбільше був схожий на витвір мільярдера — оптику зробили світлодіодною, а вона, зі свого боку, обійшлася чоловікові майже у 500 гривень.
Цікаво те, що Федор не планує зупинятися й бажає зробити в дитячому електропікапі обшивку салону, прикріпити рами й зручні двері. Втім, вже сьогодні автомобіль виглядає доволі приголомшливо.