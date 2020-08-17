Українець побудував дитячу версію Cybertruck за 500 гривень

Електрокар Ілона Маска Tesla Cybertruck не дає спокою не лише конкурентам, але й ентузіастам.

Як повідомляє MMR , незвичний вигляд автомобіля дозволяє “побудувати” його навіть під час уроків праці. Втім, не чекаючи, доки школи будуть нарешті відкриті, ентузіасти вирішили побудувати зменшену версією транспорту.

Для основи вони взяли дитячий автомобіль Polaris Ranger RZR 900. За словами Федора Жовтяка, будівництво транспорту зайняло майже 2 місяці часу, втім робота проводилась виключно ввечері. В першу чергу, вони зняли колеса й приводи з рами. Підлогу робили з ДСП, а решту — з бруса. Кузов з металізованого композиту приєднали до бруса.

Примітно, що спочатку ніхто не планував робити копію електрокару Маска, втім ідея виникла під час будівництва бази.

Як зазначив Федор, композит був найдорожчим матеріалом в автомобілі, втім витрачати грошей на нього не довелося (чоловік очолює компанію TrucksFormers)

Зокрема, аби автомобіль якнайбільше був схожий на витвір мільярдера — оптику зробили світлодіодною, а вона, зі свого боку, обійшлася чоловікові майже у 500 гривень.

Цікаво те, що Федор не планує зупинятися й бажає зробити в дитячому електропікапі обшивку салону, прикріпити рами й зручні двері. Втім, вже сьогодні автомобіль виглядає доволі приголомшливо.