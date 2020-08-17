Українець побудував дитячу версію Cybertruck за 500 гривень

Електрокар Ілона Маска Tesla Cybertruck не дає спокою не лише конкурентам, але й ентузіастам.

Як повідомляє MMR, незвичний вигляд автомобіля дозволяє “побудувати” його навіть під час уроків праці. Втім, не чекаючи, доки школи будуть нарешті відкриті, ентузіасти вирішили побудувати зменшену версією транспорту.

Для основи вони взяли дитячий автомобіль Polaris Ranger RZR 900. За словами Федора Жовтяка, будівництво транспорту зайняло майже 2 місяці часу, втім робота проводилась виключно ввечері. В першу чергу, вони зняли колеса й приводи з рами. Підлогу робили з ДСП, а решту — з бруса. Кузов з металізованого композиту приєднали до бруса.

Примітно, що спочатку ніхто не планував робити копію електрокару Маска, втім ідея виникла під час будівництва бази.

Як зазначив Федор, композит був найдорожчим матеріалом в автомобілі, втім витрачати грошей на нього не довелося (чоловік очолює компанію TrucksFormers)

Зокрема, аби автомобіль якнайбільше був схожий на витвір мільярдера — оптику зробили світлодіодною, а вона, зі свого боку, обійшлася чоловікові майже у 500 гривень.

Цікаво те, що Федор не планує зупинятися й бажає зробити в дитячому електропікапі обшивку салону, прикріпити рами й зручні двері. Втім, вже сьогодні автомобіль виглядає доволі приголомшливо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Peugeot сбил судью на пешеходном переходеСмертельное ДТП на Днепропетровщине: водитель Peugeot сбил судью на пешеходном переходе
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)Пьяный водитель разнес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева (фото, видео)
На Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал ихНа Николаевщине 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда и рассыпал их
На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)На Северном мосту в Киеве у автобуса на ходу отвалилось колесо (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Українець створив копію електропікапа Tesla Сybertrack
У Cybertruck появится мини-версияУ Cybertruck появится мини-версия
Українець перетворив Таврію на LamborghiniУкраїнець перетворив Таврію на Lamborghini
Українець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксаціїУкраїнець вигадав оригінальний спосіб, як уникнути штрафу з камер автофіксації
Китайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla CybertruckКитайцы теперь тоже могут оформить предварительный заказ на пикап Tesla Cybertruck
В Україні випустили електрокар за 8 тисяч гривень
Дизайнер сделал из пикапа Tesla Cybertruck луноходДизайнер сделал из пикапа Tesla Cybertruck луноход
Илон Маск протестировал Cybertruck в тоннеле The Boring CompanyИлон Маск протестировал Cybertruck в тоннеле The Boring Company
В Полтаві майже готова копія електропікапа Tesla Cybertruck
В Україні помітили «євробляху» за 4,5 млн гривеньВ Україні помітили «євробляху» за 4,5 млн гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости