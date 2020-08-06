Завтра, 7 августа, до конца сентября частично ограничат движение на Южном мосту (схема)
С 22:00 7 августа на Южном мосту частично ограничат движение до 28 сентября. На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.
Об этом
Согласно данным КК “Киевавтодор”, на Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой).
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