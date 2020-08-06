Завтра, 7 августа, до конца сентября частично ограничат движение на Южном мосту (схема)

Завтра, 7 августа, до конца сентября частично ограничат движение на Южном мосту (схема)

С 22:00 7 августа на Южном мосту частично ограничат движение до 28 сентября. На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно данным КК “Киевавтодор”, на Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.

Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой). 

Как сообщала KV, первый квартал 2020 года коммунальная корпорация “Киевавтодор” закончила с убытком в 3,2 млн гривен, а к концу года должна выйти на чистую прибыль в размере 4,5 млн гривен. Таким образом, четвертый год подряд финансовый результат “Киевавтодора” ухудшается. При этом, в 2020 году для корпорации запланированы существенные бюджетные ассигнования – 1,66 млрд гривен.

Фото: Вікіпедія


Сергей Албул, КиевВласть

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