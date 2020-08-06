Chery выпустит бюджетный аналог Toyota Land Cruiser

Семиместный кроссовер Exeed VX, ставший уже третьей моделью премиального суббренда Chery, выйдет на китайский рынок в октябре. В продаже новинка появится во второй половине 2021 года.

Напомним, Exeed VX дебютировал в ноябре 2019 года на международном автосалоне в Гуанчжоу. Модель, сопоставимая по габаритам с японским Toyota Land Cruiser, получила семиместный салон и множество «премиальных» опций, среди которых цифровая приборная панель, панорамная крыша и мультимедийный комплекс с крупным тачскрином.

Под капотом новинка комплектуется 1,6-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 197 л.с. (290 Нм), работающей в сочетании с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а также передним или полным приводом.

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