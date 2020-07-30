"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда из Киева в Карпаты

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда №217/218 Киев - Рахов. Билеты уже в продаже.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, из Рахова - 4 августа и будет курсировать по четным дням. С подробным расписанием поезда можно ознакомиться на официальном сайте "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В УЗ напоминают: чтобы сесть в поезд, пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продлевает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года.

До 1 августа УЗ обещает восстановить курсирование 46 пригородных поездов на Львовской железной дороге.