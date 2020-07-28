Крюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - Шмыгаль

Процесс оплаты уже начат.

Крюковский завод сделал 20 из 90 вагонов для "Укрзализныци", на которых настаивал Зеленский, - Шмыгаль
Архивне фото
Фото: Александр Рудоманов

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Крюковский вагоностроительный завод.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Привезли конкретные решения для поддержки нашего машиностроения. Президент Владимир Зеленский говорил о необходимости закупки 90 пассажирских вагонов в этом году. Правительство в понедельник приняло обновленный финплан «Укрзализныци», который позволяет провести расчет за первые 18. Процесс оплаты уже начат. Еще в отношении двух вагонов согласовываем процедуру", - написал Шмыгаль.

"В ближайшее время мы совместно с представителями завода, министрами и УЗ отработаем возможность закупки еще 70 вагонов", - добавил он.

Напомним, в марте министр инфраструктуры Владислав Криклий, после публичной дискуссии с президентом Зеленским пообещал, что "Укрзализныця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда. Президент, в свою очередь, предложил "Укрзализныце" заказать у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

"Укрзализныця" несколько лет назад собиралась купить шесть дизель-поездов КВСЗ для Львовской железной дороги. Но в результате был куплен единственный экземпляр, который ездит из Киева в аэропорт "Борисполь".

В 2019 году КВСЗ произвел около 5200 вагонов. На экспорт было отправлено примерно 1725 единиц. Основным внешним рынком для предприятия стала Беларусь с долей 30%.

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