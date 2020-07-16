Украинские таксисты придумали, как заработать на жаре

Украинские таксисты придумали, как заработать на жаре

В последнее время в Украине установилась очень жаркая погода, хотя кое-где временами идет дождь. Этим обстоятельством стали пользоваться некоторые таксисты. Они предлагают своим клиентам за дополнительную плату включить кондиционер.

Когда вызываешь такси, ожидаешь, что тебе предоставят сервис на высоком уровне. Однако, это не всегда так. Особенно, если речь идет про службы такси, относящиеся к эконом-сегменту. Водители этих служб и предлагают своим пассажирам включить «кондей» за дополнительную плату. Причем, оплату просят произвести наличкой.

Некоторые пассажиры отказываются платить, но многие, изнывая от жары, достают кошельки. И их можно понять. Когда на улице +30 градусов, в салоне автомобиля может быть +35 градусов и даже больше. Не каждый способен выдержать такую температуру. Особенно, если взял с собой детей.

Таксисты пользуются тем обстоятельством, что в правилах ничего не говорится о включенном кондиционере.

Между тем, теневой рынок такси в Украине оценивают в миллиарды гривен. Правительство предпринимает меры, чтобы вывести из «тени» таксистов, однако это пока не дает положительных результатов.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруз автомобиля
Українська компанія випустить потужний мінівен-всюдихідУкраїнська компанія випустить потужний мінівен-всюдихід
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Американцы испытали перспективный модульный разведчикАмериканцы испытали перспективный модульный разведчик
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажировУкраинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров
Таксисты начали отгораживаться пленкой от пассажировТаксисты начали отгораживаться пленкой от пассажиров
Украинские таможенники конфисковали 8 авто из СШАУкраинские таможенники конфисковали 8 авто из США
Украинские депутаты знают, как по дешевке покупать дорогие автоУкраинские депутаты знают, как по дешевке покупать дорогие авто
Украинские АЗС продолжили поднимать ценыУкраинские АЗС продолжили поднимать цены
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилейВ Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу"Схемы": украинские олигархи во время карантина летали по Украине и за границу
Украинские студенты переделали «Запорожец» в кабриолетУкраинские студенты переделали «Запорожец» в кабриолет
Украинские МиГ-29 и Су-27 впервые сопроводили американские бомбардировщики B-1BУкраинские МиГ-29 и Су-27 впервые сопроводили американские бомбардировщики B-1B
Таксисты повысили цены после ослабления карантина. Чем аргументируютТаксисты повысили цены после ослабления карантина. Чем аргументируют
Последние новости
Подгружаем последние новости