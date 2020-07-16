Украинские таксисты придумали, как заработать на жаре

В последнее время в Украине установилась очень жаркая погода, хотя кое-где временами идет дождь. Этим обстоятельством стали пользоваться некоторые таксисты. Они предлагают своим клиентам за дополнительную плату включить кондиционер.

Когда вызываешь такси, ожидаешь, что тебе предоставят сервис на высоком уровне. Однако, это не всегда так. Особенно, если речь идет про службы такси, относящиеся к эконом-сегменту. Водители этих служб и предлагают своим пассажирам включить «кондей» за дополнительную плату. Причем, оплату просят произвести наличкой.

Некоторые пассажиры отказываются платить, но многие, изнывая от жары, достают кошельки. И их можно понять. Когда на улице +30 градусов, в салоне автомобиля может быть +35 градусов и даже больше. Не каждый способен выдержать такую температуру. Особенно, если взял с собой детей.

Таксисты пользуются тем обстоятельством, что в правилах ничего не говорится о включенном кондиционере.

Между тем, теневой рынок такси в Украине оценивают в миллиарды гривен. Правительство предпринимает меры, чтобы вывести из «тени» таксистов, однако это пока не дает положительных результатов.