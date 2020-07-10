Южмаш и компания из Южной Кореи будут производить электробусы

Государственное космическое агентство Украины, ГП "Южмаш" и южнокорейская компания Caris подписали Меморандум о сотрудничестве по производству 5000 электробусов и 7800 зарядных станций.



Об этом со ссылкой на пресс-службу "Южмаша" сообщает БизнесЦензор.



Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн, со сроками производства до 2023 года.



Стороны приняли программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.



ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, все последние годы свыше 50% производственных мощностей ГП находятся в состоянии фактического простоя.

