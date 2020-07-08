"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга "Київ - Лисичанськ" до Попасної

Компанія вже отримала відповідне погодження від Міноборони.

"Укрзалізниця" продовжила маршрут потяга "Київ - Лисичанськ" до Попасної
Фото: Lb.ua

"Укрзалізниця" з 10 липня продовжить до станції Попасна в Луганській області маршрут поїзда №20/19 Київ - Лисичанськ.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, інформує пресслужба компанії.

"Укрзалізниця вже отримала відповідне погодження від Міністерства оборони України. Це питання узгоджене, і ми внесли відповідне корегування в розклад руху поїзда", - сказав Іван Юрик.

Керівник компанії також наголосив на важливості розвитку залізничних маршрутів на сході України.

"Дуже важливо максимально відновити залізничне сполучення, яке було втрачене внаслідок анексії частини території України на сході. Але при цьому ми маємо дотриматися всіх запобіжних заходів та впевнитися, що наші пасажири будуть у безпеці", - резюмував керівник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що Попасна - одне з прифронтових міст Луганської області, яке було звільнене від проросійських збройних формувань 22 липня 2014 року. До війни населення міста складало близько 22 тис. осіб, але під час активних бойових дій звідти виїхало майже 60% населення.

За кілька місяців після звільнення ворог знову обстріляв Попасну, чим пошкодив лінії вагоноремонтного заводу.

Місто обстрілювалося і в січні 2015 року, загинули близько дев'яти осіб. Також обстріли велися в лютому того ж року.



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