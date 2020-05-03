Ночью в Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль

Ночью в Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль

В ночь на воскресенье, 3 мая, на улице Якубовского в Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль. Причина возникновения пожара выясняется.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве

В воскресенье, 3 мая, в 2:53 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Якубовского в Голосеевском районе.

Отмечается, что пожар возник в припаркованном автомобиле. Во время происшествия в автомобиле никого не было. В 3:04 пожар был локализован, а в 03:11 – ликвидирован.

В результате пожара огнем был серьезно поврежден автомобиль.

На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщала KV, 29 апреля рано утром на Оболонском проспекте, 18-Б возник пожар в припаркованном автомобиле. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне автомобиля тело человека.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве 


Сергей Албул, КиевВласть

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