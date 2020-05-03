Ночью в Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль
В ночь на воскресенье, 3 мая, на улице Якубовского в Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль. Причина возникновения пожара выясняется.
Об этом
В воскресенье, 3 мая, в 2:53 столичным спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Якубовского в Голосеевском районе.
Отмечается, что пожар возник в припаркованном автомобиле. Во время происшествия в автомобиле никого не было. В 3:04 пожар был локализован, а в 03:11 – ликвидирован.
В результате пожара огнем был серьезно поврежден автомобиль.
На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС в Киеве.
Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщала
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве