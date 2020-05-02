При взрыве на крупнейшем в РФ плавзаводе погиб человек, еще один пострадал

Возгорание и взрыв газовоздушной смеси произошло во время проведения сварочных работ.

При взрыве на крупнейшем в РФ плавзаводе погиб человек, еще один пострадал
Плавзавод "Всеволод Сибирцев"
Фото: ТАСС

В РоSSии один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на плавзаводе "Всеволод Сибирцев", передает Интерфакс.

Инцидент произошел на территории АО "Приморский завод" в городе Находка, который расположен на берегу Тихого океана.

"Был взрыв газового баллона в одном из балластных танков при ремонтных работах", - сообщил работник судна.

По данным МЧС, возгорание и взрыв газовоздушной смеси произошло во время проведения сварочных работ.

Пострадавшего мужчину с травмами доставили в больницу.

Фото: МЧС РФ

Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

"Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот" является крупнейшим в РоSSии рыбоперерабатывающим плавзаводом.

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