В Днепропетровской области разбился 4-местный самолет, погибли два человека

Для ликвидации последствий аварии были привлечены восемь спасателей и две единицы техники.

1 мая недалеко от поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области разбился одномоторный самолет, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Днепропетровской области.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщение о падении одномотрного малого четырехместного воздушного судна "Груманте" с последующим горением спасателям поступило 16:26.

"На место происшествия направлены 2 отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар локализован в 16:51 и ликвидирован в 17:10. В результате аварии погибли 2 человека", - сказано в сообщении. Для ликвидации последствий аварии были привлечены восемь спасателей и две единицы техники.

Напомним, в октябре в Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. При крушении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.