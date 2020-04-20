В Украине построят новый автозавод

В Украине в ближайшее время прибавится рабочих мест. Причем, потребуются не только охранники, но и высококвалифицированные специалисты.

Как пишет издание «Погляд», ООО «Костал Украины» заявило о строительстве завода по производству мехатронных изделий (автомобильная электроника) на территории Дударковского сельсовета в Бориспольском районе Киевской области. Предприятие сможет обеспечить работой 900 человек.

Стоит отметить, что ООО «Костал Украина» — является дочерней компанией немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co.

Группа KOSTAL, состоит из 31 компании, которые работают в 17 странах мира. Украинская компания является примером успешной реализации иностранных инвестиций, а именно средств от инвесторов из Германии.

Партнерами компании являются Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT. Основными видами деятельности компаний группы является разработка и производство технологически передовых электронных и электромеханических изделий для автомобильной промышленности.

Как предполагают эксперты, в Украине из-за карантина миллионы украинцев могут лишиться работы. Так за первые две недели карантина количество безработных выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. человек. В целом без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

К безработным могут добавиться и вернувшиеся в родные пенаты заробитчане.Поэтому, построенный автозавод будет кстати.

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