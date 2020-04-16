"Евробляхерам" рассказали, что делать с машинами во время карантина

&amp;quotЕвробляхерам&amp;quot рассказали, что делать с машинами во время карантина

В Украине насчитывается сотни тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Многие из-за карантина не могут их поставить на учет. Что делать с "евробляхами" во время карантинных мероприятий?

Прежде всего, отметим, что украинская таможня пообещала не штрафовать владельцев "евроблях" за нарушение таможенных правил. Но для того, чтобы "евробляхеры" могли свободно передвигаться, не опасаясь штрафов, им нужно подать соответствующее заявление в таможенную службу. Заявление подается до того, как закончится срок, в течение которого следует поставить машину на учет. В противном случае – штраф.

Владельцу "евробляхи" нужно также сделать скан-копию регистрационных документов на нее и скан-копию паспортных документов, на основании которых осуществлялись таможенные формальности по ввезенному авто. Эти документы не забудьте присоединить к заявлению.

Если вы соблюли сроки и подали все необходимые документы, то таможенники внесут ваш автомобиль в базу, и он не попадет под штраф. Правда, это действует только на время карантина. После карантина нужно как можно быстрей поставить машину на учет.

Напомним, что ещё осенью 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий удешевление растаможки автомобилей. Однако, он до сих пор не рассмотрен.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головыВ Киеве таксист на переходе сбил пешехода, у пострадавшего - травмы головы
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТПЗакарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
В полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой областиВ полицию сдался водитель, который насмерть сбил на авто женщину и спрятал ее тело в другой области
"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок"Мрия" доставила в Польшу 96 тонн защитных костюмов и масок
Блок рекламы


Похожие новости
Дешевых билетов не будет. В «Борисполе» рассказали, как изменится авиарынок после кризисаДешевых билетов не будет. В «Борисполе» рассказали, как изменится авиарынок после кризиса
В период карантина, полиция может останавливать машины без причиныВ период карантина, полиция может останавливать машины без причины
Глава Укравтодора рассказал о ремонте дорог во время карантинаГлава Укравтодора рассказал о ремонте дорог во время карантина
Из-за карантина украинским водителям перестанут присылать "письма счастья"Из-за карантина украинским водителям перестанут присылать "письма счастья"
Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - КриклийУкраинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий
Бориспольский суд оштрафовал водителя маршрутки за нарушение правил карантина (видео)Бориспольский суд оштрафовал водителя маршрутки за нарушение правил карантина (видео)
Служба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантинаСлужба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантина
Столичные власти рассказали об ограничениях на въезд в городСтоличные власти рассказали об ограничениях на въезд в город
Что делать с нерастаможенными "евробляхами"Что делать с нерастаможенными "евробляхами"
В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантинаВ Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости