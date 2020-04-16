"Евробляхерам" рассказали, что делать с машинами во время карантина

В Украине насчитывается сотни тысяч автомобилей на иностранной регистрации. Многие из-за карантина не могут их поставить на учет. Что делать с "евробляхами" во время карантинных мероприятий?

Прежде всего, отметим, что украинская таможня пообещала не штрафовать владельцев "евроблях" за нарушение таможенных правил. Но для того, чтобы "евробляхеры" могли свободно передвигаться, не опасаясь штрафов, им нужно подать соответствующее заявление в таможенную службу. Заявление подается до того, как закончится срок, в течение которого следует поставить машину на учет. В противном случае – штраф.

Владельцу "евробляхи" нужно также сделать скан-копию регистрационных документов на нее и скан-копию паспортных документов, на основании которых осуществлялись таможенные формальности по ввезенному авто. Эти документы не забудьте присоединить к заявлению.

Если вы соблюли сроки и подали все необходимые документы, то таможенники внесут ваш автомобиль в базу, и он не попадет под штраф. Правда, это действует только на время карантина. После карантина нужно как можно быстрей поставить машину на учет.

Напомним, что ещё осенью 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий удешевление растаможки автомобилей. Однако, он до сих пор не рассмотрен.