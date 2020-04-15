Представлена новая Toyota Harrier.

Нынешней весной премьеры новинок случаются нечасто. Очередной порадовала Toyota, выкатив свежий Harrier. Пока это «предпоказ», а полностью модель рассекретят в июне.

В первых двух поколениях 1997 и 2003 годах были праворульными копиями «Лексуса RX». Однако с выходом его третьего поколения в 2008-м Toyota Harrier генерацию менять не стала. Ее третье поколение появилось только в 2013 году. Нынешняя машина сменила платформу на модульную TNGA. Если конкретнее, ту же ее версию, которую используют Toyota Camry, Toyota RAV4 и Lexus ES.

Габариты кроссовера составляют 4740 х 1855 х 1660 миллиметров при колесной базе 2690 миллиметров. По последнему параметру случился самый большой прирост относительно предшественника: плюс 30 миллиметров. Спереди установлена подвеска МакФерсон, сзади – на двойных поперечных рычагах. Колеса могут быть диаметром до 19 дюймов.

На машине используется двухлитровый атмосферник 2.0 мощностью 171 л.с. С ним работает вариатор, привод – передний или полный. Предусмотрена система выбора ездовых режимов для асфальта и грунта. Есть два гибрида на основе безнаддувного мотора 2.5 в 178 л.с. Моноприводный дополнен электромотором спереди и выдает суммарно 218 л.с. У AWD-версии электрический довесок стоит сзади (для вращения второй оси), а мощность чуть выше – 222 силы.

Приборная панель стилистически напоминает «Лексусы». Вытянувшийся по горизонтали мультимедийный экран имеет диагональ до 12,3 дюйма. Впервые на «Тойоте» применяется панорамная крыша с электрохромным стеклом и цифровое салонное зеркало. У последнего есть функция видеорегистратора, причем записывается обстановка и спереди, и сзади.

В списке оборудования есть система автоторможения с распознаванием пешеходов в любое время суток и велосипедистов (только днем), а также розетка, от которой можно запитать что-то мощностью до полутора киловатт.

В первых двух поколениях модель была клоном «Лексуса RX», но потом их пути разошлись.