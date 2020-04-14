Suzuki Jimny развернулся на надземном пешеходном переходе

В Китае водитель внедорожника Suzuki Jimny, которому нужно было срочно развернуться на трассе, сделал это на надземном пешеходном переходе. После этого ему пришлось объяснять свой поступок местным полицейским.

Свой поступок водитель японского внедорожника объяснил тем, что он проехал поворот, а ему нужно было срочно попасть на работу. Поэтому ему и пришлось проехаться по надземному пешеходному переходу, который пролегает через трассу.

Удивительно, но маленький Jimny вначале смог заехать по длинной лестнице на надземный пешеходный переход, а потом съехать по лестнице вниз. Мало какой другой внедорожник сможет повторить этот "подвиг".

Водителя оштрафовали на 200 юаней (примерно 285 долларов). Но, несмотря на такой достаточно высокий штраф, удача в тот день была на его стороне. Почему мы так думаем? Потому, что надземный пешеходный переход под весом Jimny мог легко обрушиться!

После этого случая репутация Suzuki Jimny как классного внедорожника ещё больше упрочится. Это один из самых проходимых внедорожников в мире. Но все равно не нужно ездить на нем там, где запрещено.