Тюнингованный ЛуАЗ-969 приятно удивил пользователей Сети

В Сети показали уникальный доработанный внедорожник ЛуАЗ-969, в котором использованы компоненты от ВАЗа, "Нивы" и даже "Мерседеса". "Красивый Луазик, мастер молодец", — так комментируют этот автомобиль пользователи в Сети.

За основу взяли ЛуАЗ-969А 1973 года выпуска. Ему переварили днище, установили 1,2 л бензиновый мотор мощностью 40 л.с. (он работает вместе с механической коробкой передач). С таким мотором внедорожник расходует 10 л топлива на 100 км пути.

Поршни для "движка" ВАЗ 79 мм. Бампер и дополнительный генератор взяли у Lada Niva, а сиденья – у "Мерседеса".

В результате, ЛуАЗ не только сохранил свои внедорождные характеристики, но даже немного их улучшил. Он может легко перевозить людей и грузы по бездорожью.

Напомним, что ЛуАЗ-969 выпускали с 1966 по 2002 год. Его модернизированная версия ЛуАЗ-969А появилась в 1975 году. От своего предшественника она отличалась модернизированным двигателем. Всего было сделано около 30 500 внедорожников ЛуАЗ-969А.