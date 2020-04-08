Украинские автомобилисты нашли выгодную замену евробляхам
В Украину массово завозят поддержанные автомобили из США.
Объем продаж б/у машин в 2019 году вырос в 3,5 раза в сравнении с предыдущим годом — он составил 408,1 тысячи авто. Три четверти от этого количества составили машины, купленные украинцами в странах ЕС. Однако радость растаможки автомобилей недешевая, в результате чего уже множество украинцев предпочитает транспортные средства из Соединенных Штатов.
Так, в первом квартале этого года жители нашей страны зарегистрировали около ста тысяч транспортных средств, среди которых множество машин из США.
С начала 2020 года почти 12,3 тыс легковых автомобилей с американскими vin кодом получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее.
Большинство из них — это так называемый «секондхэнд», то есть подержанные транспортные средства.
Самые популярные марки автомобилей из США:
- Volkswagen Passat — 1444 шт .;
- Ford Focus — 1072 шт .;
- Ford Escape — 648 ед .;
- Nissan Rogue — 631 шт .;
- Hyundai Sonata — 513 ед .
Кроме этого ожидается, что в Украине подорожает техническое обслуживание и ремонт евроблях, что вполне может заставить украинцев еще больше обратить внимание на американские автомобили.