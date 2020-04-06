Данные “Киевпастранса” и КГГА по приобретенному в прошлом году общественному транспорту отличаются в десятки единиц - депутат Киевсовета
У руководства КП “Киевпастранс” потребовали объяснить, почему их данные по приобретенному общественному транспорту за 2019 год разительно отличаются от данных в отчете Киевской горгосадминистрации (КГГА). Так, КП “Киевпастранс” в ответ на депутатский запрос сообщило, что в 2019 году было приобретено 13 троллейбусов, 7 автобусов и 1 трамвай, в то время как в отчете КГГА говорится о приобретении в 2019 году 121 троллейбуса, 100 автобусов и 63 трамваев.
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Депутат Александр Пабат
По словам депутата, в КП “Киевпастранс” ему сообщили, что в рамках выполнения данной программы в 2019 году было приобретено 13 троллейбусов “Богдан”, 7 автобусов и 1 трамвай. А в 2020 году планируется купить 2 трамвайных вагона и 24 троллейбуса. Закупка электробусов, по информации “Киевпастранса”, на текущий год не предусмотрена.
При этом Пабат подчеркнул, что данные “Киевпастранса” противоречат отчету КГГА, в котором говорится о приобретении в 2019 году 121 троллейбуса, 63 трамваев и 100 автобусов.
“Согласно вышеуказанному, “Киевпастранс” не выполняет Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы”, – пишет депутат.
Далее Пабат сообщил, что Программой развития транспортной инфраструктуры в 2019 году планировалось потратить 160 млн гривен на приобретение трамвайных вагонов и 148 млн гривен – на приобретение троллейбусов. В 2020 году Программой запланирована покупка трамвайных вагонов на 680 млн гривен, троллейбусов – на 1,23 млрд гривен, электробусов – на 50 млн гривен.
Депутат поинтересовался у гендиректора “Киевпастранса”, почему данные его предприятия о закупке общественного электротранспорта в 2019 году отличаются от данных из отчета КГГА. А также спросил, сколько было предусмотрено средств городского бюджета на обновление подвижного состава электротранспорта в 2019 – 2020 годах и предусмотрено ли приобретение в 2020 году электробусов.
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Напомним, КП “Киевпастранс” с 31 августа 2016 руководит Дмитрий Левченко. Предприятие находится в подчинении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.
* КП “Київпастранс” (Код ЄДРПОУ: 31725604)
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