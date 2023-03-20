ДБР почало розслідувати ДТП із загиблим за участі депутата Гевка

Напередодні депутат збив людину на трасі Тернопіль-Львів, інформує ZN.ua.

ДБР почало розслідувати ДТП із загиблим за участі депутата Гевка
© Pixabay

Державне бюро розслідувань розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Львівській області за участі народного депутата від «Суги народу» Володимира Гевка, в якій загинула людина.

За даними ДБР, 19 березня увечері на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у Золочівському районі Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

«Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з даними на пристрої «Драгер» водій був тверезим», - заявили в бюро.

Напередодні ввечері Гевко повідомив, що став учасником ДТП із загиблим.

«Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», - написав він.

Депутат стверджує, що співпрацює зі слідством та пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи та планує брати участь у всіх процесуальних діях.

«Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе», - йдеться в його повідомленні.

Зараз ДБР вирішує питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).


Ірина Знась, ZN.ua





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